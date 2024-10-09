Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT, lô L29B

- 31B

- 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế kiến trúc và giải pháp dữ liệu cho Data Warehouse/Data Lake Xây dựng, vận hành và duy trì Data Platform (Data Warehouse/Data Lake) phục vụ cho nhu cầu Report & Dashboard, Data Mining, Data Modelling Phân tích yêu cầu của người dùng, đề xuất phương án biến đổi, làm sạch (Data Pipeline) Tổ chức và quản lý, phân quyền và bảo mật dữ liệu, cộng tác với các phòng ban để hướng dẫn người dùng về môi trường phân tích và Visualize dữ liệu Theo dõi và đảm bảo chất lượng xử lý, biến đổi dữ liệu, khắc phục sự cố khi có vấn đề hệ thống xảy ra Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.
Thiết kế kiến trúc và giải pháp dữ liệu cho Data Warehouse/Data Lake
Xây dựng, vận hành và duy trì Data Platform (Data Warehouse/Data Lake) phục vụ cho nhu cầu Report & Dashboard, Data Mining, Data Modelling
Phân tích yêu cầu của người dùng, đề xuất phương án biến đổi, làm sạch (Data Pipeline)
Tổ chức và quản lý, phân quyền và bảo mật dữ liệu, cộng tác với các phòng ban để hướng dẫn người dùng về môi trường phân tích và Visualize dữ liệu
Theo dõi và đảm bảo chất lượng xử lý, biến đổi dữ liệu, khắc phục sự cố khi có vấn đề hệ thống xảy ra
Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin/ Khoa học máy tính/Hệ thống thông tin quản lý/ Viễn thông. Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương Thành thạo kĩ năng viết SQL, có khả năng tối ưu hóa hiệu suất và viết được các câu Query phức tạp Sử dụng thành thạo ngôn ngữ như Python, Scala, Java để xử lý dữ liệu xây dựng Pipeline Có khả năng xây dựng Data Warehouse/Data Lake, Data Modelling từ dữ liệu lớn Có kinh nghiệm với Hadoop Ecosystem và Apache: Spark, Druid, HDFS, Hive, Kafka, Columnar Có kinh nghiệm với các công cụ lập lịch: Airflow, Jenkins, ... Có kinh nghiệm tự setup, nắm rõ cơ chế vận hành các công cụ trên ở dạng Cluster Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm
Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin/ Khoa học máy tính/Hệ thống thông tin quản lý/ Viễn thông.
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo kĩ năng viết SQL, có khả năng tối ưu hóa hiệu suất và viết được các câu Query phức tạp
Sử dụng thành thạo ngôn ngữ như Python, Scala, Java để xử lý dữ liệu xây dựng Pipeline
Có khả năng xây dựng Data Warehouse/Data Lake, Data Modelling từ dữ liệu lớn
Có kinh nghiệm với Hadoop Ecosystem và Apache: Spark, Druid, HDFS, Hive, Kafka, Columnar
Có kinh nghiệm với các công cụ lập lịch: Airflow, Jenkins, ...
Có kinh nghiệm tự setup, nắm rõ cơ chế vận hành các công cụ trên ở dạng Cluster
Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...) Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ... Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care. Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.
Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép);
Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

