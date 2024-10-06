Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu

Mức lương Đến 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Đến 26 Triệu

Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trên các hệ thống Oralce Report, Datawarehouse, Data Lake, ETL dữ liệu Phối hợp cùng BA, nhóm nghiệp vụ, PM, PO trong việc xây dựng mô hình, sử dụng, phân tích dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Thiết kế xây dựng ETL theo batch và realtime, sử dụng các công nghệ bigdata technology. Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng Quản lý, khai thác các hệ thống dữ liệu và báo cáo tại bank Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ dữ liệu, đưa ra đề xuất nhằm cải tiến sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ tại bank Sử dụng công nghệ để tổ chức và duy trì dữ liệu trong database, phát triển chiến lược kiến trúc dữ liệu theo mô hình dữ liệu của ngân hàng

Với Mức Lương Đến 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ thuật:

Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: PLSQL, Java, .Net, Python, Scala Có lợi thế nếu đã từng làm việc với các hệ thống học máy (Machine Learning), khai phá dữ liệu (Data Mining), các hệ thống như Hadoop eco system, Spark, Cassandra, Neo4j...

Yêu cầu kỹ năng:

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt Tiếng Anh tốt, có thể làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài. Trung thực, tin cậy, cẩn trọng. Có khả năng làm việc dưới môi trường nhiều áp lực, liên tục thay đổi.

Yêu cầu kinh nghiệm:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại NH hoặc các tổ chức, tập đoàn CNTT Nắm rõ các quy chuẩn về quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, DB2, Netezza Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ETL: Data Stage, Pentaho, ODI Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng Cloud là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân

- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.

- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.

- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.

- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

2. Chế độ đãi ngộ

- Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

- Định kỳ xét tăng lương theo năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

- Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

3. Đời sống tinh thần phong phú

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

- Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.

- Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

