Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
20 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 24 Triệu

Phát triển luồng ETL dữ liệu cho các hệ thống DWH, Data lake dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế chi tiết.
• Xây dựng datamart, báo cáo, dashboard theo yêu cầu phòng ban nghiệp vụ trên các nền tảng Data warehouse, Data Lake.
• Phát triển dữ liệu cho các ứng dụng phân tích nghiệp vụ ngân hàng.
• Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ, xu hướng công nghệ hoặc kĩ thuật mới về Cloud, AI/ML, Big Data và Phân tích.

Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng
Có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng; hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng
Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse
Có hiểu biết về Hadoop eco-system: Hadoop, Spark…
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ETL: Data Stage, Pentaho, ODI
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng Cloud
Ưu tiên đã từng làm việc với các hệ thống học máy (Machine Learning), khai phá dữ liệu (Data Mining)
Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm làm phân tích xử lý dữ liệu

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực
Thời gian làm việc từ T2 đến T6
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Review lương 1 lần/năm vào đầu năm
Hỗ trợ phí gửi xe
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

