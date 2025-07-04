Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Mức lương 20 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Phát triển luồng ETL dữ liệu cho các hệ thống DWH, Data lake dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế chi tiết.

• Xây dựng datamart, báo cáo, dashboard theo yêu cầu phòng ban nghiệp vụ trên các nền tảng Data warehouse, Data Lake.

• Phát triển dữ liệu cho các ứng dụng phân tích nghiệp vụ ngân hàng.

• Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ, xu hướng công nghệ hoặc kĩ thuật mới về Cloud, AI/ML, Big Data và Phân tích.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng

Có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng; hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse

Có hiểu biết về Hadoop eco-system: Hadoop, Spark…

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ETL: Data Stage, Pentaho, ODI

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng Cloud

Ưu tiên đã từng làm việc với các hệ thống học máy (Machine Learning), khai phá dữ liệu (Data Mining)

Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm làm phân tích xử lý dữ liệu

Quyền Lợi

Mức lương phù hợp với năng lực

Thời gian làm việc từ T2 đến T6

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

Review lương 1 lần/năm vào đầu năm

Hỗ trợ phí gửi xe

Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

