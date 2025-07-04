Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH NEO TALENT
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer) tài năng và kinh nghiệm để gia nhập đội ngũ, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu cho đối tác là một trong những Ngân hàng uy tín hàng đầu. Đây là cơ hội để bạn trực tiếp biến những dòng dữ liệu thô thành tài sản chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho các báo cáo quản trị thông minh, hệ thống phân tích và các ứng dụng AI/ML trong tương lai. Bạn sẽ là người đặt nền móng, thiết kế các kho dữ liệu (Data Warehouse), xây dựng các luồng ETL hiệu quả và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu – xương sống cho mọi quyết định kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
Tham gia phát triển các hệ thống web cho Ngân Hàng;
Tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, tiêu chuẩn về An toàn CNTT;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Khối CNTT giao;
Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc;
Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm (đặc biệt trong các dự án ngân hàng);
Thành thạo và biết tối ưu các truy vấn PL/SQL, Procedure, Function, Package trên Oracle, phục vụ hệ thống ODS (Operational Data Store);
Biết sử dụng các công cụ ETL dữ liệu (như Pentaho, Datastage,...), đảm bảo tính toàn vẹn và logic nghiệp vụ;
Có khả năng phối hợp cùng BA và kiểm thử báo cáo theo đặc tả nghiệp vụ (SRS);
Ưu tiên ứng viên biết làm việc với Oracle BI để kết xuất báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn: Up to 30 triệu VND (NET), tương xứng với năng lực và kinh nghiệm. Hưởng 100% trong thời gian thử việc.
Cam kết tháng lương 13. Đảm bảo đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật.
Công Việc Đầy Thử Thách & Đam Mê: Không chỉ là một vị trí onsite thông thường, bạn sẽ được trực tiếp tham gia vào những dự án công nghệ ngân hàng tiên phong, khám phá và áp dụng giải pháp số hiện đại, tạo ra tác động thực sự trong lĩnh vực tài chính.
Đào Tạo & Phát Triển Chuyên Môn: Nhận hướng dẫn từ các chuyên gia đầu ngành, cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngách 62 Ngõ Lệnh Cư , Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

