Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16/5 Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Thiết lập và triển khai hệ thống các kênh bán hàng ngành FMCG, bao gồm kênh truyền thống (GT), hiện đại (MT), Horeca và kênh TMĐT,... Tối ưu hóa độ phủ sản phẩm, tăng trưởng doanh thu và xây dựng đội ngũ triển khai hiệu quả tại từng kênh. Đóng vai trò chiến lược trong việc mở rộng thị trường và tăng trưởng thị phần.
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Chiến lược kênh bán hàng FMCG
Phân tích thị trường FMCG, xu hướng tiêu dùng, hành vi điểm bán để xây dựng chiến lược phát triển kênh hiệu quả.
Xây dựng mô hình triển khai từng kênh: GT, MT, Horeca, Ecom…
Xác định ưu tiên khu vực, ngành hàng, nhóm sản phẩm theo chiến lược công ty.
2. Thiết lập hệ thống phân phối
Lên kế hoạch mở rộng hệ thống nhà phân phối (GT), đối tác bán lẻ (MT) và đại lý.
Đề xuất chính sách thương mại, chiết khấu, hỗ trợ bán hàng cho từng kênh theo đặc thù FMCG.
Triển khai quy trình vận hành: đặt hàng, giao hàng, công nợ, quản lý tồn kho tại điểm bán.
3. Xây dựng đội ngũ và triển khai
Tuyển dụng, tổ chức, đào tạo đội ngũ bán hàng: ASM, SS, SR, PG...
Thiết lập KPI, lộ trình làm việc và cơ chế thưởng phạt minh bạch.
Giám sát đội ngũ tại thị trường, điều chỉnh theo hiệu suất.
4. Phối hợp liên phòng & quản lý chiến dịch
Phối hợp với Trade Marketing xây dựng chương trình trưng bày, khuyến mãi tại điểm bán.
Kết hợp với Marketing để đồng bộ thông điệp thương hiệu theo từng kênh.
Phối hợp với Tài chính và Kế toán để kiểm soát ngân sách bán hàng.
5. Giám sát, đánh giá, tối ưu
Xây dựng hệ thống báo cáo doanh thu, độ phủ, chi phí và lợi nhuận theo từng kênh.
Đánh giá ROI các chương trình bán hàng, đề xuất điều chỉnh linh hoạt.
Quản trị rủi ro và đảm bảo tuân thủ trong quá trình triển khai thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên – ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, Thương mại
Ưu tiên: Sinh năm 1985 - 1989
Kinh nghiệm: ≥ 5 năm trong ngành FMCG, ≥ 2-3 năm ở vị trí quản lý cấp cao liên quan đến triển khai kênh bán hàng
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu hệ thống GT/MT/Horeca, vận hành nhà phân phối, SKU FMCG, trade program
Kỹ năng: Lãnh đạo, xây dựng hệ thống, phân tích dữ liệu thị trường, quản lý nhân sự tuyến đầu
Ưu tiên: Đã từng setup hệ thống phân phối FMCG từ đầu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Thưởng doanh số + Phụ cấp).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 16/5 Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

