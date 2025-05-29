Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG
- Hồ Chí Minh: 16/5 Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Thiết lập và triển khai hệ thống các kênh bán hàng ngành FMCG, bao gồm kênh truyền thống (GT), hiện đại (MT), Horeca và kênh TMĐT,... Tối ưu hóa độ phủ sản phẩm, tăng trưởng doanh thu và xây dựng đội ngũ triển khai hiệu quả tại từng kênh. Đóng vai trò chiến lược trong việc mở rộng thị trường và tăng trưởng thị phần.
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Chiến lược kênh bán hàng FMCG
Phân tích thị trường FMCG, xu hướng tiêu dùng, hành vi điểm bán để xây dựng chiến lược phát triển kênh hiệu quả.
Xây dựng mô hình triển khai từng kênh: GT, MT, Horeca, Ecom…
Xác định ưu tiên khu vực, ngành hàng, nhóm sản phẩm theo chiến lược công ty.
2. Thiết lập hệ thống phân phối
Lên kế hoạch mở rộng hệ thống nhà phân phối (GT), đối tác bán lẻ (MT) và đại lý.
Đề xuất chính sách thương mại, chiết khấu, hỗ trợ bán hàng cho từng kênh theo đặc thù FMCG.
Triển khai quy trình vận hành: đặt hàng, giao hàng, công nợ, quản lý tồn kho tại điểm bán.
3. Xây dựng đội ngũ và triển khai
Tuyển dụng, tổ chức, đào tạo đội ngũ bán hàng: ASM, SS, SR, PG...
Thiết lập KPI, lộ trình làm việc và cơ chế thưởng phạt minh bạch.
Giám sát đội ngũ tại thị trường, điều chỉnh theo hiệu suất.
4. Phối hợp liên phòng & quản lý chiến dịch
Phối hợp với Trade Marketing xây dựng chương trình trưng bày, khuyến mãi tại điểm bán.
Kết hợp với Marketing để đồng bộ thông điệp thương hiệu theo từng kênh.
Phối hợp với Tài chính và Kế toán để kiểm soát ngân sách bán hàng.
5. Giám sát, đánh giá, tối ưu
Xây dựng hệ thống báo cáo doanh thu, độ phủ, chi phí và lợi nhuận theo từng kênh.
Đánh giá ROI các chương trình bán hàng, đề xuất điều chỉnh linh hoạt.
Quản trị rủi ro và đảm bảo tuân thủ trong quá trình triển khai thị trường.
Ưu tiên: Sinh năm 1985 - 1989
Kinh nghiệm: ≥ 5 năm trong ngành FMCG, ≥ 2-3 năm ở vị trí quản lý cấp cao liên quan đến triển khai kênh bán hàng
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu hệ thống GT/MT/Horeca, vận hành nhà phân phối, SKU FMCG, trade program
Kỹ năng: Lãnh đạo, xây dựng hệ thống, phân tích dữ liệu thị trường, quản lý nhân sự tuyến đầu
Ưu tiên: Đã từng setup hệ thống phân phối FMCG từ đầu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động.
