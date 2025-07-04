Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH SUNRISE INS
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/07/2025
Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CÔNG TY TNHH SUNRISE INS

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà số 54, khu biệt thự Galleria, số 18A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

1. Hoạch định chiến lược:
Phối hợp với Tổng Giám đốc xây dựng và triển khai tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu dài hạn của công ty.
Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính trung – dài hạn cho toàn bộ hệ thống.
2. Quản trị điều hành:
Tổ chức triển khai KPI, kế hoạch hành động hàng năm/quý/tháng và kiểm soát tiến độ, kết quả hoạt động.
Đảm bảo các bộ phận phối hợp hiệu quả, hoàn thành mục tiêu chung.
3. Marketing & Kinh doanh:
Phát triển và duy trì mối quan hệ chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước.
Giám sát hoạt động marketing, chính sách giá và kế hoạch bán hàng để tăng trưởng doanh thu bền vững.
4. Quản lý nhân sự:
Phối hợp với Phòng Nhân sự xây dựng bộ máy tổ chức linh hoạt, hiệu quả phục vụ định hướng phát triển kinh doanh.
5. Các công việc khác:
Thực hiện theo phân công và trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nữ từ 30 tuổi trở lên ( Không Tuyển Nam)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh Quốc tế hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu và 2 năm ở vị trí quản lý cấp cao.
Có kỹ năng quản trị, tư duy chiến lược, xử lý công việc linh hoạt.
Chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao.

Tại CÔNG TY TNHH SUNRISE INS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 40.000.000 – 60.000.000 VNĐ/tháng – thương lượng tùy năng lực và kinh nghiệm
Phụ cấp hấp dẫn: công tác phí, v.v.
Thưởng nóng cho các sáng kiến hoặc thành tích xuất sắc
Thưởng tháng 13 & các dịp Lễ, Tết đầy đủ
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
12 ngày phép năm + nghỉ Lễ, Tết theo quy định
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm trong và ngoài nước
Môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp, văn phòng hiện đại tại khu biệt thự cao cấp Galleria

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNRISE INS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUNRISE INS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn nhà số 54, Biệt thự Galleria- Nam Sài Gòn, 18A Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

