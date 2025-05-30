Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH GISC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GISC
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY TNHH GISC

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CÔNG TY TNHH GISC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ hoạt động vận hành của tòa nhà văn phòng và không gian coworking, đảm bảo sự thông suốt, ổn định và hiệu quả.
Thiết kế, xây dựng và cập nhật các quy trình, quy định vận hành phù hợp với thực tế và định hướng phát triển của công ty.
Quản lý chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng thuê văn phòng/coworking; xử lý khiếu nại và phản hồi để nâng cao mức độ hài lòng.
Điều phối hoạt động của các bộ phận kỹ thuật, vệ sinh, lễ tân, bảo vệ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách vận hành; kiểm soát chi phí hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự vận hành; đánh giá hiệu suất và xây dựng văn hóa làm việc trách nhiệm – chủ động.
Đảm bảo các yêu cầu pháp lý, an toàn (PCCC, giấy phép vận hành, vệ sinh môi trường...) được tuân thủ nghiêm ngặt.
Là đầu mối làm việc với nhà cung cấp dịch vụ, đối tác vận hành & bảo trì, tối ưu hiệu quả hợp tác và chi phí.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban: Tài chính, Kinh doanh, Nhân sự, Pháp chế trong các hoạt động liên quan đến vận hành.
Đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình, dịch vụ và hiệu suất sử dụng không gian.
Thực hiện báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc về tình hình vận hành, ngân sách, nhân sự và kế hoạch cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Quản lý công nghiệp, Xây dựng...
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm việc ở vị trí quản lý cấp trung/cao trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà, coworking hoặc hospitality.
Kỹ năng:
Khả năng xây dựng và kiểm soát quy trình vận hành chuyên nghiệp
Kỹ năng quản lý ngân sách, lập kế hoạch và điều phối nhân sự hiệu quả
Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống, đàm phán và giải quyết vấn đề
Kỹ năng ra quyết định nhanh chóng, phù hợp trong môi trường thay đổi
Phẩm chất cá nhân:
Có tư duy hệ thống, logic
Chủ động, trách nhiệm cao
Kiên định, quyết đoán, đồng thời linh hoạt theo thực tế

Tại CÔNG TY TNHH GISC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Thưởng + phụ cấp
- Phụ cấp cơm 45k/ngày công
- Lộ trình thăng tiến minh bạch rõ ràng
- Chế độ BHXH theo quy định pháp luật Lao động.
- Chế độ Khen thưởng và lộ trình thăng tiến theo quy định Công ty
- Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GISC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GISC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

