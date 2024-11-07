Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH CARE PLUS PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 510 Võ Văn Kiệt, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả cho khách hàng

Kiểm tra đơn thuốc, phân phối thuốc theo đơn và hướng dẫn cách dùng thuốc

Quản lý kho thuốc, kiểm soát chất lượng và hạn sử dụng của thuốc

Theo dõi và báo cáo các phản ứng phụ của thuốc

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch mua sắm thuốc và vật tư y tế

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời và đầy đủ

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược

Có chứng chỉ hành nghề dược hợp lệ

Yêu cầu kinh nghiệm trên 1 năm

Có kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office

Có khả năng làm việc nhóm tốt

Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt

Có khả năng quản lý và lãnh đạo nhóm

Giao tiếp tốt, thái độ niềm nở, tận tình với khách hàng

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn thường xuyên

Tại CÔNG TY TNHH CARE PLUS PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARE PLUS PHARMA

