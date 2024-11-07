Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH CARE PLUS PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY TNHH CARE PLUS PHARMA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 510 Võ Văn Kiệt, Quận 1
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả cho khách hàng
Kiểm tra đơn thuốc, phân phối thuốc theo đơn và hướng dẫn cách dùng thuốc
Quản lý kho thuốc, kiểm soát chất lượng và hạn sử dụng của thuốc
Theo dõi và báo cáo các phản ứng phụ của thuốc
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch mua sắm thuốc và vật tư y tế
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời và đầy đủ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược
Có chứng chỉ hành nghề dược hợp lệ
Yêu cầu kinh nghiệm trên 1 năm
Có kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office
Có khả năng làm việc nhóm tốt
Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt
Có khả năng quản lý và lãnh đạo nhóm
Giao tiếp tốt, thái độ niềm nở, tận tình với khách hàng
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc
Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn thường xuyên
Tại CÔNG TY TNHH CARE PLUS PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARE PLUS PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
