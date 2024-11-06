Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K

Dược sĩ/Bán thuốc

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty cho các bác sĩ lâm sàng, cận lâm sàng trên địa bàn Tp.HCM,....
- Thiết lập, duy trì, phát triển mối quan hệ với các bệnh viện cũ, tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.
- Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đề ra các giải pháp hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.
- Một số công việc theo yêu cầu của quản lý, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Y Dược từ Cao đẳng trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 - 2 năm mảng da liễu kênh bệnh viện.
- Dùng word, excel ở mức cơ bản để tổng hợp sales, làm báo cáo.
- Giao tiếp tốt, vui vẻ, tư duy tích cực, năng động, cởi mở, chăm chỉ, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương + thưởng doanh số (Theo khung thưởng của công ty)
- Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức về dược.
- Hưởng đầy đủ chế độ, BHXH theo Luật Lao động.
- Được tham gia bảo hiểm Bảo Việt.
- 12 ngày phép/ năm, mỗi năm làm việc tăng thêm 1 ngày phép
- Thưởng lương tháng 13
- Tham gia các hoạt động truyền thông: teambuilding, tất niên, du lịch nước ngoài,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 40/56 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, Quận 10, Tp.HCM

