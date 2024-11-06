Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty cho các bác sĩ lâm sàng, cận lâm sàng trên địa bàn Tp.HCM,....

- Thiết lập, duy trì, phát triển mối quan hệ với các bệnh viện cũ, tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.

- Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đề ra các giải pháp hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

- Một số công việc theo yêu cầu của quản lý, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Y Dược từ Cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 - 2 năm mảng da liễu kênh bệnh viện.

- Dùng word, excel ở mức cơ bản để tổng hợp sales, làm báo cáo.

- Giao tiếp tốt, vui vẻ, tư duy tích cực, năng động, cởi mở, chăm chỉ, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương + thưởng doanh số (Theo khung thưởng của công ty)

- Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức về dược.

- Hưởng đầy đủ chế độ, BHXH theo Luật Lao động.

- Được tham gia bảo hiểm Bảo Việt.

- 12 ngày phép/ năm, mỗi năm làm việc tăng thêm 1 ngày phép

- Thưởng lương tháng 13

- Tham gia các hoạt động truyền thông: teambuilding, tất niên, du lịch nước ngoài,...

