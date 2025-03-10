Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 3 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Kiểm soát tài chính & quản trị rủi ro

• Xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tài chính, kế toán và pháp luật.

• Giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngân sách, kiểm soát chi phí, quy trình tài chính, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả.

• Đánh giá, phát hiện rủi ro tài chính, vận hành và tuân thủ, đề xuất các biện pháp phòng ngừa kịp thời.

• Kiểm soát dòng tiền, công nợ và đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

• Kiểm soát tài chính các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, năng lượng, bán lẻ và dịch vụ khách sạn.

2. Quản lý kế toán & báo cáo tài chính

• Giám sát hoạt động kế toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ trong hệ thống báo cáo tài chính.

• Hỗ trợ kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và làm việc với các cơ quan quản lý tài chính.

• Kiểm soát việc thực hiện các quy trình tài chính - kế toán, đảm bảo minh bạch và tối ưu hóa hoạt động tài chính.

• Phân tích dữ liệu tài chính, hỗ trợ cung cấp thông tin quan trọng phục vụ ra quyết định chiến lược.