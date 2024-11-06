Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 29, đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tiếp cận, tìm hiểu mong muốn và tư vấn cho khách hàng

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy trình của công ty

Chẩn đoán, kê đơn, bán thuốc/ sản phẩm

Tư vấn và hướng dẫn liều dùng, cách dùng sản phẩm/ thuốc.

Tư vấn, giới thiệu và bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và vật tư – thiết bị y tế trực tiếp tại cửa hàng trực thuộc Công ty.

Đảm bảo vệ sinh cửa hàng, sắp xếp và quản lí kệ thuốc

Tạo dựng và giữ mối quan hệ với khách hàng.

Bảo quản tài sản chung của cửa hàng.

Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp Y Dược trở lên

Biết cắt liều thuốc cơ bản

Đứng bán chính tại cửa hàng

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm lương cơ bản + thưởng chiết khấu sản phẩm, thưởng doanh thu...

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy tính, văn phòng phẩm phục vụ công việc

Làm việc trong môi trường máy lạnh, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng

Nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được nghỉ 4 ngày/ tháng + 12 ngày phép/ năm (nhân viên chính thức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin