Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An
- Hồ Chí Minh: Số 29, đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, HCM, Quận 8
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Chủ động tiếp cận, tìm hiểu mong muốn và tư vấn cho khách hàng
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy trình của công ty
Chẩn đoán, kê đơn, bán thuốc/ sản phẩm
Tư vấn và hướng dẫn liều dùng, cách dùng sản phẩm/ thuốc.
Tư vấn, giới thiệu và bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và vật tư – thiết bị y tế trực tiếp tại cửa hàng trực thuộc Công ty.
Đảm bảo vệ sinh cửa hàng, sắp xếp và quản lí kệ thuốc
Tạo dựng và giữ mối quan hệ với khách hàng.
Bảo quản tài sản chung của cửa hàng.
Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết cắt liều thuốc cơ bản
Đứng bán chính tại cửa hàng
Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy tính, văn phòng phẩm phục vụ công việc
Làm việc trong môi trường máy lạnh, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng
Nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được nghỉ 4 ngày/ tháng + 12 ngày phép/ năm (nhân viên chính thức)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
