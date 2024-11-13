Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Cập nhật, nghiên cứu xu hướng thời trang

Thiết kế mẫu mới (Sưu tầm hình ảnh, hình vẽ phác thảo...)

Lựa chọn vải và phụ liệu phù hợp

Lên mẫu - duyệt mẫu – kiểm tra chất lượng thành phẩm sau sản xuất

Nhận phản hồi từ các bộ phận liên quan, khối bán hàng để điều chỉnh thiết kế phù hợp

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, 22 – 27 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm thiết kế thời trang

Có kinh nghiệm đi chợ vải tìm kiếm nguyên phụ liệu

Kĩ năng vẽ tay, có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, hoặc CorelDraw

Đam mê, yêu thích thời trang

Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần teamwork

Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi

Phụ cấp cơm.

Thưởng Hiệu quả công việc, lễ, Tết, sinh nhật.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp..

Đóng góp các ý tưởng, tham gia vào các hoạt động diễn ra trong công ty.

Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm, Year End Party.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

