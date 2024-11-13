Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 64 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Cập nhật, nghiên cứu xu hướng thời trang
Thiết kế mẫu mới (Sưu tầm hình ảnh, hình vẽ phác thảo...)
Lựa chọn vải và phụ liệu phù hợp
Lên mẫu - duyệt mẫu – kiểm tra chất lượng thành phẩm sau sản xuất
Nhận phản hồi từ các bộ phận liên quan, khối bán hàng để điều chỉnh thiết kế phù hợp
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, 22 – 27 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm thiết kế thời trang
Có kinh nghiệm đi chợ vải tìm kiếm nguyên phụ liệu
Kĩ năng vẽ tay, có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, hoặc CorelDraw
Đam mê, yêu thích thời trang
Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần teamwork
Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm thiết kế thời trang
Có kinh nghiệm đi chợ vải tìm kiếm nguyên phụ liệu
Kĩ năng vẽ tay, có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, hoặc CorelDraw
Đam mê, yêu thích thời trang
Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần teamwork
Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm.
Thưởng Hiệu quả công việc, lễ, Tết, sinh nhật.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp..
Đóng góp các ý tưởng, tham gia vào các hoạt động diễn ra trong công ty.
Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm, Year End Party.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thưởng Hiệu quả công việc, lễ, Tết, sinh nhật.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp..
Đóng góp các ý tưởng, tham gia vào các hoạt động diễn ra trong công ty.
Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm, Year End Party.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI