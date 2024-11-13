Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U

Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Cập nhật, nghiên cứu xu hướng thời trang
Thiết kế mẫu mới (Sưu tầm hình ảnh, hình vẽ phác thảo...)
Lựa chọn vải và phụ liệu phù hợp
Lên mẫu - duyệt mẫu – kiểm tra chất lượng thành phẩm sau sản xuất
Nhận phản hồi từ các bộ phận liên quan, khối bán hàng để điều chỉnh thiết kế phù hợp
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, 22 – 27 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm thiết kế thời trang
Có kinh nghiệm đi chợ vải tìm kiếm nguyên phụ liệu
Kĩ năng vẽ tay, có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, hoặc CorelDraw
Đam mê, yêu thích thời trang
Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần teamwork
Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm.
Thưởng Hiệu quả công việc, lễ, Tết, sinh nhật.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp..
Đóng góp các ý tưởng, tham gia vào các hoạt động diễn ra trong công ty.
Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm, Year End Party.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U

CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 285/24 Cách Mạng Tháng 8, P12, Q10, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

