Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 21, Ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Hỗ trợ sketch ý tưởng thiết kế
Nghiên cứu các sản phẩm quà tặng đi kèm các bộ sưu tập khi có yêu cầu
Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm thuộc phòng thiết kế khi có phát sinh
Làm việc, phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các bộ sưu tập
Nhập liệu và thống kê nguyên phụ liệu phòng mẫu
Tổng kết số liệu liên quan tới phòng mẫu
Thưc hiện các công việc do trưởng bộ phận phân công
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn chính xác.
Có tính sáng tạo, gu thẩm mỹ phù hợp định hướng của công ty, có khả năng bắt kịp xu hướng thời trang trong nước và quốc tế.
Thành thạo excel, các phần mềm và kỹ năng liên quan.
Chủ động, nhạy bén và có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực tốt.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên chờ bằng, vừa ra trường. Được đào tạo lên thiết kế chính.
Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 7.000.000đ - 9.000.000đ/tháng.
Được tạo điều kiện học hỏi, phát triển về chuyên môn thiết kế thời trang.
Được hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Thưởng các ngày Lễ trong năm
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty: Sinh nhật, mua hàng nội bộ được giảm giá,.....
Được xem xét tăng lương 6 tháng/lần
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và đặc biệt hoà đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
