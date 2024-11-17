Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, Ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy

Việc làm thiết kế thời trang

Hỗ trợ sketch ý tưởng thiết kế

Nghiên cứu các sản phẩm quà tặng đi kèm các bộ sưu tập khi có yêu cầu

Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm thuộc phòng thiết kế khi có phát sinh

Làm việc, phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các bộ sưu tập

Nhập liệu và thống kê nguyên phụ liệu phòng mẫu

Tổng kết số liệu liên quan tới phòng mẫu

Thưc hiện các công việc do trưởng bộ phận phân công

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn chính xác.

Có tính sáng tạo, gu thẩm mỹ phù hợp định hướng của công ty, có khả năng bắt kịp xu hướng thời trang trong nước và quốc tế.

Thành thạo excel, các phần mềm và kỹ năng liên quan.

Chủ động, nhạy bén và có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực tốt.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên chờ bằng, vừa ra trường. Được đào tạo lên thiết kế chính.

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7.000.000đ - 9.000.000đ/tháng.

Được tạo điều kiện học hỏi, phát triển về chuyên môn thiết kế thời trang.

Được hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Thưởng các ngày Lễ trong năm

Hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty: Sinh nhật, mua hàng nội bộ được giảm giá,.....

Được xem xét tăng lương 6 tháng/lần

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và đặc biệt hoà đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

