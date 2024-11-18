Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SAII STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SAII STUDIO
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH SAII STUDIO

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK6B

- C17 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng (thời trang nữ độ tuổi từ 27-34 tuổi)
- Tư duy, cập nhật, đổi mới sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Lập moodboard thiết kế theo BST.
- Vẽ phác thảo chì, vẽ máy mô tả thiết kế, chỉ định chất liệu cho mẫu.
- Làm việc với rập (hoặc trực tiếp làm rập).
- Kiểm tra quá trình may mẫu và hoàn thiện các mẫu thiết kế.
- Lựa chọn, tìm kiếm NPL phục vụ quá trình thiết kế, hoàn thiện sản phẩm.
- Nghiên cứu sản phẩm, góp ý đưa ra ý kiến cải thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nữ, dưới 35 tuổi.
- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành thiết kế thời trang trở lên
- Có biết may cơ bản, thiết kế rập cơ bản...
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Vẽ tay tốt, Sử dụng thành thạo các loại phần mềm chuyên ngành: Illustrator, coreldraw, photoshop, ipad, tin học văn phòng căn bản.
- Nhanh nhẹn, Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, biết quản lý thời gian.
- Chịu được áp lực, sắp xếp được thời gian đi công tác theo chỉ thị của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH SAII STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7 - 20 triệu tuỳ theo năng lực
- Chế độ BHXH, Phép năm, các ngày Lễ Tết.
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, nghỉ Chủ nhật.
- Môi trường làm việc có nhiều cơ hội phát triển bản thân
- Cty hỗ trợ ăn trưa: 20.000đ/ 1 ngày công làm việc.
- Thưởng chuyên cần: 200.000/ tháng
- Sếp và đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ các thành viên Công ty vì mục tiêu chung của tổ chức.
- Thu nhập ổn định, trả lương đúng hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAII STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 43, LK6B-C17 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

