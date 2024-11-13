Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông

Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển mẫu thiết kế thời trang nam

Nghiên cứu, tham khảo, báo cáo xu hướng thời trang, thiết kế phong cách cho từng mùa vụ của Công ty

Cập nhật mẫu mã thiết kế sản phẩm theo xu hướng thị trường, đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm.

Chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh các mẫu thời trang theo từng bộ sưu tập và xu hướng theo mùa.

Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận Thiết kế

Quản lý, phân công công việc cho nhân viên trong phòng, đảm bảo tiến độ đề ra

Giám sát và giải quyết những vấn đề kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu thiết kế ban đầu

Nghiên cứu, đề xuất lên Ban Giám đốc các biện pháp, các giải pháp khả thi có liên quan đến hoạt động của Bộ phận Thiết kế.

Tư vấn cho bộ phận Marketing, Khối kinh doanh về hình ảnh những vấn đề kỹ thuật liên quan đến ý tưởng, cấu tạo và chất lượng sản phẩm.

Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, tài liệu, biểu mẫu, ... của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thiết kế thời trang;

Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Có óc sáng tạo, cập nhật xu hướng và khiếu thẩm mĩ

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thời trang cao cấp;

Am hiểu về lĩnh vực thời trang, về các loại chất liệu, có khả năng bắt kịp với xu hướng thời trang trong nước và quốc tế;

Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phân công công việc hợp lý;

Chủ động trong công việc, có khả năng hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu công việc, chịu áp lực công việc tốt;

Linh hoạt, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...

- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...

- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

