Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, toà nhà Trần Gia, 81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm

- Đưa ra ý tưởng thiết kế theo xu hướng thời trang của từng mùa, phù hợp định hướng của Công ty.

- Thiết kế theo sơ đồ bộ sản phẩm, lên bảng mood, bảng màu; Chỉ định chi tiết nguyên phụ liệu

- Kết hợp với Kỹ thuật sản xuất và các phòng / ban khác để đưa mẫu thiết kế vào sản xuất đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm

- Giám sát mẫu thiết kế cho đến khi thành phẩm hoàn chỉnh và được tung ra thị trường

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành thiết kế thời trang, may mặc... hoặc các ngành có liên quan khác.

- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel,...biết vẽ và thiết kế trên giấy

- Có hiểu biết cơ bản về rập, kỹ thuật may, am hiểu các chất liệu vải

- Ưu tiên Nữ , độ tuổi 22- 40

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15 - 30 triệu

- Thưởng thành tích, thưởng thâm niên

- Được làm việc trong môi trường văn minh, cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định nhà nước

- Được đào tạo các kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA

