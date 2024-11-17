Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA

Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, toà nhà Trần Gia, 81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Đưa ra ý tưởng thiết kế theo xu hướng thời trang của từng mùa, phù hợp định hướng của Công ty.
- Thiết kế theo sơ đồ bộ sản phẩm, lên bảng mood, bảng màu; Chỉ định chi tiết nguyên phụ liệu
- Kết hợp với Kỹ thuật sản xuất và các phòng / ban khác để đưa mẫu thiết kế vào sản xuất đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm
- Giám sát mẫu thiết kế cho đến khi thành phẩm hoàn chỉnh và được tung ra thị trường

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành thiết kế thời trang, may mặc... hoặc các ngành có liên quan khác.
- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel,...biết vẽ và thiết kế trên giấy
- Có hiểu biết cơ bản về rập, kỹ thuật may, am hiểu các chất liệu vải
- Ưu tiên Nữ , độ tuổi 22- 40

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15 - 30 triệu
- Thưởng thành tích, thưởng thâm niên
- Được làm việc trong môi trường văn minh, cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định nhà nước
- Được đào tạo các kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: KCN Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên Văn phòng Lullaby Hà Nội: Tầng 6 – Tòa nhà Trần Gia Building – 81A Trần Quốc Toản – Hoàn Kiếm – Hà Nội. SĐT: 0243.716.3780 Hotline: 0988.450.243

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

