Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Ký Con, Quận 1

Hỗ trợ theo dõi các mẫu thiết kế trong quá trình lên mẫu

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thời trang

Đưa ra các mẫu phác thảo sản phẩm dưới các hình thức: Bảng thiết kế vẽ tay hoặc vẽ máy, Ảnh chụp sản phẩm có thiết kế tương tự (sưu tầm), Chọn chất liệu vải phù hợp với mẫu thiết kế, Đi cùng với bộ phận nguồn hàng lựa chọn vải và phụ kiện

Phối hợp cùng cán bộ nhân viên phòng Thiết Kế Thời Trang cùng nghiên cứu và tìm hiểu nắm bắt các xu hướng thời trang;

Kết hợp với phòng mẫu để hoàn thiện sản phẩm mẫu;

Phối hợp với phòng kinh doanh lên kế hoạch mẫu sản xuất, bộ sưu tập thời trang;

Hỗ trợ giám sát và duyệt mẫu hình ảnh trước khi lên mẫu sống; tham gia duyệt mẫu sống;

Phối hợp hiệu quả với bộ phận ra mẫu và may mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng của nhà thiết kế và Giám đốc sáng tạo

Phối hợp hiệu quả với bộ phận ra mẫu và may mẫu, dựng styling cho bộ mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng và kế hoạch.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý

Đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương/liên quan về mảng thiết kế thời trang nữ

Có kiến thức và gu thẩm mỹ phù hợp với định hướng của thương hiệu

Biết vẽ phác thảo và sử dụng phần mềm ILLustrator, Photoshop, CLO 3D...

Sáng tạo, khả năng cảm nhận về chất liệu tốt, có kiến thức về kỹ thuật may mặc.

Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực tốt

Nhanh nhẹn, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Nhiệt huyết, yêu nghề, biết lắng nghe, cầu tiến và ham học hỏi.

Linh hoạt trong việc xử lý tình huống và sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Hưởng các chế độ về cưới hỏi, ốm đau thai sản....

Chế độ tăng lương: tùy theo năng lực và quy chế lương của Công Ty

Tiền thưởng, lương tháng 13 theo chính sách và tình hình hoạt động của Công Ty.

