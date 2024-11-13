Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Việc làm thiết kế thời trang

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Ký Con, Quận 1

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ theo dõi các mẫu thiết kế trong quá trình lên mẫu
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thời trang
Đưa ra các mẫu phác thảo sản phẩm dưới các hình thức: Bảng thiết kế vẽ tay hoặc vẽ máy, Ảnh chụp sản phẩm có thiết kế tương tự (sưu tầm), Chọn chất liệu vải phù hợp với mẫu thiết kế, Đi cùng với bộ phận nguồn hàng lựa chọn vải và phụ kiện
Phối hợp cùng cán bộ nhân viên phòng Thiết Kế Thời Trang cùng nghiên cứu và tìm hiểu nắm bắt các xu hướng thời trang;
Kết hợp với phòng mẫu để hoàn thiện sản phẩm mẫu;
Phối hợp với phòng kinh doanh lên kế hoạch mẫu sản xuất, bộ sưu tập thời trang;
Hỗ trợ giám sát và duyệt mẫu hình ảnh trước khi lên mẫu sống; tham gia duyệt mẫu sống;
Phối hợp hiệu quả với bộ phận ra mẫu và may mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng của nhà thiết kế và Giám đốc sáng tạo
Phối hợp hiệu quả với bộ phận ra mẫu và may mẫu, dựng styling cho bộ mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng và kế hoạch.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương/liên quan về mảng thiết kế thời trang nữ
Có kiến thức và gu thẩm mỹ phù hợp với định hướng của thương hiệu
Biết vẽ phác thảo và sử dụng phần mềm ILLustrator, Photoshop, CLO 3D...
Sáng tạo, khả năng cảm nhận về chất liệu tốt, có kiến thức về kỹ thuật may mặc.
Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực tốt
Nhanh nhẹn, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao
Nhiệt huyết, yêu nghề, biết lắng nghe, cầu tiến và ham học hỏi.
Linh hoạt trong việc xử lý tình huống và sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Hưởng các chế độ về cưới hỏi, ốm đau thai sản....
Chế độ tăng lương: tùy theo năng lực và quy chế lương của Công Ty
Tiền thưởng, lương tháng 13 theo chính sách và tình hình hoạt động của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS

CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Đường D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

