Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

I.Nhiệm vụ

– Khảo sát, thu thập thông tin, hình ảnh, tài liệu liên quan đến việc thiết kế

– Thực hiện thiết kế các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động của công ty

– Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, Fanpage, Youtube…

– Thực hiện việc thiết kế các công cụ POSM dự án theo ý tưởng được duyệt, đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, bắt mắt, hấp dẫn thị giác theo từng dự án riêng biệt (biết dựng phim là 1 lợi thế).

– Giám sát hoạt động in ấn để đảm bảo các ấn phẩm thiết kế đạt yêu cầu về chất lượng và tính thẩm mỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II.Yêu cầu

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa và các ngành liên quan

1. Trình độ chuyên môn:

2. Kinh nghiệm làm việc:

– Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

– Có kinh nghiệm xác định khách hàng mục tiêu, lên ý tưởng thiết kế phù hợp theo từng phân khúc dự án triển khai.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin