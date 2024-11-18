Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B13 Khu đấu giá Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, lên kế hoạch chào hàng, giới thiệu sản phẩm

- Lập kế hoạch chi tiết phát triển sản phẩm sang thị trường nước ngoài

- Sử dụng nguồn data khách hàng mà công ty cung cấp một cách hiệu quả

- Quản lý các hợp đồng xuất nhập khẩu, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng nước ngoài

- Làm thủ tục giấy tờ XNK

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh giao tiếp

-Biết về quy trình xuất nhập khẩu

- Ưu tiên ứng viên đã làm xuất khẩu ra thị trường quốc tế về các lĩnh vực điện tử, cơ khí cũng như các ngành hàng liên quan đến vận tải máy móc...

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty làm việc ngày 7.5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin