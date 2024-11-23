Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL
- Hồ Chí Minh: Phường An Phú , Thủ Đức, Thủ Đức
- Miền Nam, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển logistics, XNK.
2. Tư vấn và cung cấp thông tin về cước vận chuyển,thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.
3. Duy trì các mội quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.
4. Quản lý tiến độ vận chuyển, hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn và chính xác khi vận chuyển hàng hóa.
5. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý và tận tình.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục khai báo hải quan
Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh tốt , có thể giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng (Word , Excel , PowerPoint)
Sẵn sàng làm việc độc Lập và Có khả năng làm việc nhóm
Cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực
Có tinh thần học hỏi , cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới
Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động ,chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Thông tin chi tiết trao đổi trong Phỏng Vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
