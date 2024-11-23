Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường An Phú , Thủ Đức, Thủ Đức - Miền Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển logistics, XNK.

2. Tư vấn và cung cấp thông tin về cước vận chuyển,thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

3. Duy trì các mội quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.

4. Quản lý tiến độ vận chuyển, hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn và chính xác khi vận chuyển hàng hóa.

5. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý và tận tình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, ngoại thương , xuất nhập khẩu hoặc các nghành liên quan

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục khai báo hải quan

Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh tốt , có thể giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng (Word , Excel , PowerPoint)

Sẵn sàng làm việc độc Lập và Có khả năng làm việc nhóm

Cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực

Có tinh thần học hỏi , cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động ,chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Thông tin chi tiết trao đổi trong Phỏng Vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin