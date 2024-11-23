Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Kinh doanh quốc tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường An Phú , Thủ Đức, Thủ Đức

- Miền Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển logistics, XNK.
2. Tư vấn và cung cấp thông tin về cước vận chuyển,thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.
3. Duy trì các mội quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.
4. Quản lý tiến độ vận chuyển, hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn và chính xác khi vận chuyển hàng hóa.
5. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý và tận tình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, ngoại thương , xuất nhập khẩu hoặc các nghành liên quan
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục khai báo hải quan
Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh tốt , có thể giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng (Word , Excel , PowerPoint)
Sẵn sàng làm việc độc Lập và Có khả năng làm việc nhóm
Cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực
Có tinh thần học hỏi , cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động ,chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Thông tin chi tiết trao đổi trong Phỏng Vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: An Phú NewCity, Số 09 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Tp Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-logistics-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job255619
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Hạn nộp: 08/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DAS LA VIE
Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DAS LA VIE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP EDU
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP EDU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Hạn nộp: 08/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DAS LA VIE
Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DAS LA VIE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP EDU
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP EDU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GREAT LINK LOGISTICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GREAT LINK LOGISTICS VIETNAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CP GIAO NHẬN QUỐC TẾ V&A EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CP GIAO NHẬN QUỐC TẾ V&A EXPRESS
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần KVN Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần KVN Logistics
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Ceva Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ceva Logistics (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA
25 - 26 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Nhất Tín Logistics
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SUNRISE INS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG HELMSMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,500 USD CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG HELMSMAN
400 - 1,500 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Nhất Tín Logistics
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Mediastep Software Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Mediastep Software Vietnam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VIẾT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VIẾT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế ECOZEN INTERNATIONAL JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu ECOZEN INTERNATIONAL JSC
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế NHÀ MÁY MÀNG BOPP TÚ PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NHÀ MÁY MÀNG BOPP TÚ PHƯƠNG Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN LOGIT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOGIT VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 26 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương
23 - 26 triệu Kinh nghiệm: 5 năm