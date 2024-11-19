Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16, Đường số 1, Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp., Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm mở rộng mạng lưới khách hàng.
- Gửi email và gọi điện, cho khách hàng để tìm hiểu thêm thông tin và nhu cầu của khách hàng để đưa ra gói sản phẩm phù hợp cho khách hàng theo đúng quy trình đã có.
- Lên lịch đi thị trường gặp khách hàng để chào các sản phẩm và hợp tác với các đối tác, đối thủ
- Hoàn thành các mục việc phát sinh theo sự chỉ đạo của quản lý
- Nghiên cứu tìm hiểu hành vi khách hàng, phân tích khách hàng để lên kế hoạch kinh doanh phù hợp
- Nghiên cứu phân tích tình trạng thực tế khách hàng để lập báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp với sản phẩm của công ty, thuyết phục khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản
-Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhóm khách hàng doanh nghiệp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về CHUYỂN ĐỔI SỐ, NĂNG SUẤT, HỆ THỐNG
- Ưu tiên có hiểu biết về hệ thống vận hành trong doanh nghiệp
- Có khả năng thuyết trình, lập báo cáo phân tích
- Tinh thần cầu tiến, ngay thẳng, quyết liệt.
- Sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng làm việc.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt
- Thái độ: Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng: Excel, Word, Powerpoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 8-10tr/tháng (tùy năng lực) + phụ cấp cơm + điện thoại + % doanh số
Thu nhập >15tr/tháng.
- Được tham gia BHXH, BHYT, theo quy định nhà nước
- Nghỉ mát hàng năm, thăm khám sức khỏe định kỳ, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật...
- Thưởng tháng lương thứ 13
- Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ.
Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h30 (T2 – sáng T7), nghỉ trưa từ 12h – 13h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 , Nhà số 33 đường A4 , Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

