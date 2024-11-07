Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, số 10 Đào Tấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Liên hệ tìm kiếm Khách hàng có nhu cần vận chuyển Việt Nam – Quốc tế (2 chiều), tư vấn, báo giá, đàm phán, chốt đơn hàng và theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách hàng.
● Duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, thu thập ý kiến của khách hàng để cải tiến chất lượng dịch vụ.
● Chủ động và nỗ lực trong công việc, đảm bảo đạt doanh thu theo chỉ tiêu công ty đề ra.
● Chủ động tìm kiếm thêm Khách hàng mới để chào giá và tương tác chăm sóc khách hàng.
● Kết hợp với các nhân viên, phòng ban khác nhằm phát triển các dịch vụ từ các nhu cầu khách hàng
● Thống kê, cập nhật số liệu bán hàng
● Theo dõi thời gian thanh toán và các phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sinh viên mới ra trường, Sinh viên đang chờ bằng có thể làm full time .
● Ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên sale, kinh doanh online,... Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo .
● Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm sóc khách hàng.
● Nhiệt tình, trách nhiệm, nhạy bén, linh hoạt,và hiểu được tâm lý khách hàng.
● Tư duy nhanh nhạy và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương + Com + Thưởng: 10.000.000 - 20.000.000vnđ/tháng
Thưởng tết, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
Du lịch cùng công ty hàng năm.
Được đào tạo miễn phí về các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, thuyết trình
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, cởi mở & sáng tạo.
Chế độ BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước
Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn
Lương tháng thứ 13 và Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 3, Nghĩa Phủ, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

