Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH BANYAN LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tấng 16, tòa nhà Sông Đà, P Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Logistics - Vận tải.

Phân tích nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu các dịch vụ phù hợp của công ty.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 1 đến 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Logistics - Vận tải.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, năng động, nhiệt tình, sáng tạo.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, kỷ luật.

Tại CÔNG TY TNHH BANYAN LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BANYAN LOGISTICS VIỆT NAM

