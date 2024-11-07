Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận

-Theo dõi kế hoạch làm hàng, điều phối các nhiệm vụ khai báo hải quan, giao nhận các lô hàng & chỉ đạo phân công công việc cho các thành viên trong phòng

-Chỉ đạo, giám sát và quản lý tất cả hoạt động của phòng ban theo yêu cầu & quy trình của công ty đặt ra

-Đào tạo hướng dẫn thực hiện thủ tục Khai báo hải quan các loại hình (kinh doanh, gia công, sản xuất xuất khẩu) hàng hóa XNK cho nhân viên và khách hang

-Phân tích và đưa ra giải pháp xử lý công việc hiệu quả, kịp thời để trách các vấn đề phát sinh không đáng sảy ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ

-Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: XNK/ QTKD/ Kinh tế/ Ngoại thương, Ngoại thương, Xuất Nhập khẩu, Hải quan, hoạch định chiến lược kinh doanh

-Nắm vững kiến thức nghiệp vụ XNK, và các thông tin quy định pháp luật về lĩnh vực XNK.

Kỹ năng

-Kỹ năng giao tiếp, trình bày, đàm phán thương lượng, giải quyết vấn đề

-Kỹ năng quản lý và xây dựng nhóm, ưu tiên biết tiếng Hoa

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 theo quy định của Nhà nước.

Hưởng chế độ bảo hiểm theo luật và các quy định khác của Công ty

Kiểm tra sức khỏe hàng năm

Du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Mức lương cạnh tranh với thị trường, thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin