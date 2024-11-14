Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng - Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận

1/Kiểm soát phí:

Kiểm tra các chi phí chi hộ và các chi phí dịch vụ, gửi bảng kê và các hóa đơn.

Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ và biểu giá để kiểm tra bảng kê.

Lưu tất cả các hóa đơn và bảng kê.

In toàn bộ bảng kê, hóa đơn chi hộ, hóa đơn phí dịch vụ, phí kiểm dịch thực vật, phí cơ sở hạ tầng và các phí phát sinh khác để nhập và làm đề nghị thanh toán.

Lập phiếu đề nghị thanh toán chi phí dịch vụ, trình ký và bàn giao kế toán.

2/ Kiểm soát chi phí sửa chữa:

Báo cáo kết quả của biên bản nghiệm thu hàng hóa theo chi phí sửa chữa.

Phản hồi mail hãng tàu nếu lỗi hư hỏng không phải công ty gây ra qua các hình ảnh lúc xuống hàng.

Làm biên bản xác nhận công nợ.

Phân tích nguyên nhân phí sửa chữa và so sánh định mức so với thực tế.

Báo cáo tháng về chi phí cho cấp quản lý, Tổng Giám Đốc và các công việc khác cấp trên giao.

3/ Hỗ trợ làm các chứng từ và thủ tục hàng xuất, hàng nhập máy móc, hàng tạm nhập tái xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm ngành Gỗ.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

