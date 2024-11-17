Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Giang

- Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Công tác thi công hiện trường, tiến độ thi công:
- Lập tiến độ, biện pháp chi tiết cho từng phần công việc thi công trên công trường.
- Phụ trách công tác thí nghiệm, nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào.
- Tính toán, bóc tách bản vẽ thiết kế dự trù vật tư, thiết bị để thi công.
- Lập bản vẽ shop drawing trình tư vấn giám sát hiện trường, Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công.
Công tác hồ sơ thanh quyết toán:
- Tổ chức nghiệm thu các công việc khi sau khi hoàn thành. (Nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc..)
- Căn cứ thực tế thi công tại hiện trường, lập bản vẽ hoàn công công trình.
- Lập và bảo vệ khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Kinh nghiệm:
Yêu cầu bằng cấp:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Các văn bằng chứng chỉ khác.
Yêu cầu Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao,
- Trung thực , có thái độ tốt, có trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai mục tiêu, kỹ năng giải quyết tình huống...
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm autocad.
Yêu cầu giới tính: Nam
Yêu cầu giới tính:
- Ưu tiên những người có nhiều kinh nghiệm làm về các dự án xây dựng dân dụng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23 Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, lương thưởng hấp dẫn.
- Cơ hội thăng tiến & phát triển nghề nghiệp.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng.
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

