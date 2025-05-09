Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Đạo Ngạn, Quang Châu, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Giải quyết các vấn đề về kế toán thuế
+ Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về kế toán - thuế
+ Kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn, chứng từ, lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính theo quy định, tính toán các khoản thuế phải nộp
+ Làm việc các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
+ Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên , ưu tiên từng làm công ty xây dựng
+ Đã qua thanh tra kiểm tra thuế

Tại Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 10 đến 15 triệu đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD

Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CC3 - D5 - Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

