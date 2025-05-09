Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Đạo Ngạn, Quang Châu, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Giải quyết các vấn đề về kế toán thuế

+ Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về kế toán - thuế

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn, chứng từ, lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính theo quy định, tính toán các khoản thuế phải nộp

+ Làm việc các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

+ Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên , ưu tiên từng làm công ty xây dựng

+ Đã qua thanh tra kiểm tra thuế

Tại Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 10 đến 15 triệu đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.