Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD
- Bắc Giang: Đạo Ngạn, Quang Châu, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Giải quyết các vấn đề về kế toán thuế
+ Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về kế toán - thuế
+ Kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn, chứng từ, lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính theo quy định, tính toán các khoản thuế phải nộp
+ Làm việc các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên , ưu tiên từng làm công ty xây dựng
+ Đã qua thanh tra kiểm tra thuế
Tại Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật điện Đức Anh HD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI