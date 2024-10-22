Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghệ An - Lạng Sơn - Thái Nguyên ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

ĐỊA BÀN TUYỂN DỤNG:

NGHỆ AN (1⁄2 TP Vinh, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai) LẠNG SƠN QUẢNG NINH (Uông Bí, Đông Triều, Mạo Khê, Quảng Yên) THÁI NGUYÊN (½ TP. Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình, Đại Từ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc thuộc địa bàn và theo đúng lộ trình tuyến được phân công (có định vị check in/out trên app). Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng. Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, lên đơn hàng, đặt hoạt động trưng bày (Posm). Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng trở lên (yêu cầu còn bằng cấp đầy đủ) Ưng viên có kinh nghiệm trình dược kênh OTC/ nhà thuốc/ sales/ kinh doanh / bán hàng mảng dược phẩm/ Thực phẩm chức năng/ dược mỹ phẩm từ 6 tháng trở lên Chịu khó, chăm chỉ đi thị trường Giao tiếp hoạt bát, thái độ tốt, nhiệt tình Định hướng tìm công việc gắn bó lâu dài, ổn định.

Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập trung bình 10 - 17triệu/ tháng (gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng doanh số). Công ty đóng BHXH (100% lương cơ bản), BHYT, BHTN, BH Tai nạn 24/7 sau 2 tháng thử việc Có lương thưởng tháng 13, 15 ngày phép/ năm Được bảo hiểm tư nhân của Nhật cho nhân viên gắn bó từ 2 năm trở lên Xét tăng lương định kì hằng năm Khám sức khỏe tổng quát định kì, teambuilding, year end party, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức sản phẩm... Được đào tạo nghiệp vụ & kỹ năng mềm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.