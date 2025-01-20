Tuyển Giáo viên Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1,000 - 1,800 USD

A. Quản lý Kinh doanh:

• Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số của trung tâm.

• Quản lý đội ngũ kinh doanh, điều phối và phân bổ chỉ tiêu bán hàng, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên.

• Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, xác định đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của trung tâm.

• Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt để thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.

B. Quản lý Hoạt động Trung tâm:

• Giám sát và đảm bảo các hoạt động trong trung tâm diễn ra hiệu quả, đúng quy trình và an toàn.

• Đảm bảo chất lượng trải nghiệm học tập cho trẻ em trong tất cả các phòng chức năng (phòng robotic, phòng thiên hà, phòng khoa học diệu kỳ, v.v.).

• Quản lý cơ sở vật chất, kiểm tra định kỳ các thiết bị công nghệ và dụng cụ học tập, đảm bảo chúng luôn trong trạng thái tốt nhất.

C. Phát triển Quan hệ Khách hàng:

• Tạo dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các trường học và phụ huynh trong khu vực.

• Thu thập và xử lý ý kiến khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của phụ huynh và học sinh để cải tiến chương trình và dịch vụ của trung tâm.