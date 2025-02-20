Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 21 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 21 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy

Mức lương
Từ 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Bắc Giang

- Lạng Sơn

- Vĩnh Phúc

- Hà Nội, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 21 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh theo khu vực đảm bảo đạt chỉ tiêu sản lượng
Tìm kiếm mở rộng hệ thống đại lý, kênh phân phối, trang trại và xây dựng hệ thống KH tiềm năng
Phân tích thị trường; Phân tích đối thủ cạnh tranh để đè xuất các chương trình chính sách cho phù hợp, hiệu quả.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ NVKD trong khu vực.
Định hướng, giao chỉ tiêu và giám sát hiệu quả công việc của đội ngũ NVKD
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đại lý, trang trại, nhà phân phối.
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa, chính sách cho KH.
Tham gia các chương trình, sự kiện để quảng bá truyền thông thương hiệu
Phối hợp chặt chẽ với phòng bán hàng Công ty để đảm bảo hoạt động bán hàng được xuyên suốt, hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (ưu tiên chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...)
Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành TACN, thuốc thú y, nông nghiệp tối thiểu từ 1 năm trở lên.
Kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ, có khả năng thu hút khách hàng một cách chuyên nghiệp và thân thiện
Ưu tiên UV có kinh nghiệm quản lý
Khả năng làm việc trong môi trường đội nhóm và cộng tác với các nhân viên khác để đạt được mục tiêu bán hàng

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: theo mức sản lượng thực đạt (Tối thiểu 21 triệu)
Phụ cấp (xăng xe; điện thoại; trách nhiệm) (Tối thiểu 10 triệu)
Thưởng sản lượng không giới hạn.
Thưởng vượt khoán.
Thưởng năm;
Bảo hiểm (BHXH; BHYT; BHTN): theo quy định của pháp luật; Chế độ nghỉ phép; Nghỉ Lễ Tết.
Thưởng đột xuất theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh;
Được đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng;
Hoạt động ngoại khóa: Du lịch; Tất niên;...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

