Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 21 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang - Lạng Sơn - Vĩnh Phúc - Hà Nội, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 21 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh theo khu vực đảm bảo đạt chỉ tiêu sản lượng

Tìm kiếm mở rộng hệ thống đại lý, kênh phân phối, trang trại và xây dựng hệ thống KH tiềm năng

Phân tích thị trường; Phân tích đối thủ cạnh tranh để đè xuất các chương trình chính sách cho phù hợp, hiệu quả.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ NVKD trong khu vực.

Định hướng, giao chỉ tiêu và giám sát hiệu quả công việc của đội ngũ NVKD

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đại lý, trang trại, nhà phân phối.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa, chính sách cho KH.

Tham gia các chương trình, sự kiện để quảng bá truyền thông thương hiệu

Phối hợp chặt chẽ với phòng bán hàng Công ty để đảm bảo hoạt động bán hàng được xuyên suốt, hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (ưu tiên chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...)

Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành TACN, thuốc thú y, nông nghiệp tối thiểu từ 1 năm trở lên.

Kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ, có khả năng thu hút khách hàng một cách chuyên nghiệp và thân thiện

Ưu tiên UV có kinh nghiệm quản lý

Khả năng làm việc trong môi trường đội nhóm và cộng tác với các nhân viên khác để đạt được mục tiêu bán hàng

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: theo mức sản lượng thực đạt (Tối thiểu 21 triệu)

Phụ cấp (xăng xe; điện thoại; trách nhiệm) (Tối thiểu 10 triệu)

Thưởng sản lượng không giới hạn.

Thưởng vượt khoán.

Thưởng năm;

Bảo hiểm (BHXH; BHYT; BHTN): theo quy định của pháp luật; Chế độ nghỉ phép; Nghỉ Lễ Tết.

Thưởng đột xuất theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh;

Được đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng;

Hoạt động ngoại khóa: Du lịch; Tất niên;...

