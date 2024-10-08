Tuyển Trưởng phòng kinh doanh TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 20 - 30 Triệu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn: Cửa Khẩu Đồng Đăng, Cao Lộc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ Logistics xuyên biên giới ( dịch vụ thông quan, vận chuyển, lưu kho,...), chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả doanh số đã đặt ra. Đảm bảo mục tiêu doanh thu và phát triển nhân sự theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên Tổng hợp các báo cáo, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến kịp thời Quản trị rủi ro về các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh Thực hiện các công tác khác do CBQL trực tiếp sắp xếp.
Trình độ học vấn: Đại học trở lên. Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến ngành Kinh tế, Tài chính, Logistics, Quản trị kinh doanh,... Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh, vận tải, Logistic... Kỹ năng/ Khả năng:
Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau: 1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập - Thu nhập mức lương 20M -30M - Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm) 2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe - Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác - Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ - Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày 3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú: Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ViettelPost, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

