Tuyển Trưởng phòng kinh doanh TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Cửa Khẩu Đồng Đăng, Cao Lộc

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ Logistics xuyên biên giới ( dịch vụ thông quan, vận chuyển, lưu kho,...), chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả doanh số đã đặt ra. Đảm bảo mục tiêu doanh thu và phát triển nhân sự theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên Tổng hợp các báo cáo, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến kịp thời Quản trị rủi ro về các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh Thực hiện các công tác khác do CBQL trực tiếp sắp xếp.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ Logistics xuyên biên giới ( dịch vụ thông quan, vận chuyển, lưu kho,...), chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả doanh số đã đặt ra.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu và phát triển nhân sự theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên

Tổng hợp các báo cáo, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến kịp thời

Quản trị rủi ro về các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh

Thực hiện các công tác khác do CBQL trực tiếp sắp xếp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên. Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến ngành Kinh tế, Tài chính, Logistics, Quản trị kinh doanh,... Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh, vận tải, Logistic... Kỹ năng/ Khả năng:

Trình độ học vấn: Đại học trở lên.

Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến ngành Kinh tế, Tài chính, Logistics, Quản trị kinh doanh,...

Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh, vận tải, Logistic...

Kỹ năng/ Khả năng:

+Khả năng nghiên cứu,phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt

+Quyết liệt, quyết đoán và trách nhiệm.

+Kỹ năng phân tích và giải quyết công việc.

+Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

+Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, Tiếng Trung là một lợi thế

+Tư duy logic tốt

+Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán tốt

+Năng lực lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm

-Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, Trung thực, Cẩn thận, Cầu tiến.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau: 1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập - Thu nhập mức lương 20M -30M - Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm) 2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe - Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác - Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ - Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày 3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú: Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức

Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:

1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập

- Thu nhập mức lương 20M -30M

- Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)

2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe

- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác

- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ

- Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú:

Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng

Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin