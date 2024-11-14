Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 88 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP.BMT, TP Buôn Ma Thuột ...và 5 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Thực hiện liệu trình chăm sóc và làm đẹp: mát xa body, giảm béo, tắm trắng, triệt lông, .. bằng các dòng máy công nghệ cao.
Tuân thủ và thực hiện đúng quy trình, quy định khử trùng.
Kiểm tra và vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc sau mỗi liệu trình.
Chăm sóc khách hàng và tư vấn thêm các dịch vụ khác tại trung tâm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 20 tuổi trở lên
Trình độ: Có từ 03 tháng kinh nghiệm và thành thạo tối thiểu 2 trong 4 các dịch vụ như mát xa body, giảm béo, tắm trắng, triệt lông
Kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, khéo léo, điều hướng, xử lý yêu cầu khách hàng
Ngoại hình: Ưa nhìn, da đẹp, trên 1m50
Ưu tiên: Có kinh nghiệm tư vấn thẩm mỹ viện hoặc phòng khám thẩm mỹ
Thật thà, thái độ tích cực chăm chỉ trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và chăm sóc khách kỹ, tận tâm, nhất là hoà đồng với đồng nghiệp
Ưu tiên: Có thể đi công tác để hỗ trợ các chi nhánh khác
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng 85% lương cơ bản + (Hoa hồng, thưởng,...)
Chính thức: Thu nhập từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng (chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn)
Phúc lợi khác:
Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, teambuilding nội bộ hàng năm.
Thưởng tháng 13 theo năng lực và quy định công ty.
Chính sách lễ tết theo quy định công ty.
Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài
Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
