Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - Tiền Giang - Ninh Thuận ...và 6 địa điểm khác

1. Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện và đạt kết quả kinh doanh được giao:

+Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân hoặc khu vực, bao gồm mục tiêu doanh số và các chiến lược để đạt được chúng;

+Theo dõi tiến độ bán hàng và đảm bảo đạt các chỉ tiêu doanh số được giao;

+Tạo các ý tưởng và thực hiện các chiến dịch thúc đẩy bán hàng;

2. Quản lý và duy trì phát triển khách hàng đại lý hiện tại: Kết nối với khách hàng thường xuyên, chủ động hỗ trợ khách hàng trong công việc bán hàng, kịp thời giải quyết các vấn đề hoặc khiếu nại, bảo hành, chính sách của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng;

3. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty;

4. Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh: Phân tích dữ liệu bán hàng, để có phương án xử lý vấn đề phát sinh, và đưa ra các kế hoạch bán hàng và vận hành hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam 9x,Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

Có kinh nghiệm làm trong mảng FMCG là 1 lợi thế, có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương;

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe tốt;

Kỹ năng xử lý vấn đề, làm việc độc lập;

Biết lái xe ô tô là một lợi thế (đôi khi sẽ di chuyển đi công tác các tỉnh lân cận);

Tính cách: Chăm chỉ, Chịu khó,Trung thực, Willing-to-do.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm, % hoa hồng theo doanh thu;

Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc, phụ cấp di chuyển, công tác, thử việc full lương cơ bản và thưởng;

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường;

Cơ hội thăng tiến trong công ty theo năng lực;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hằng năm, teambuilding, sinh nhật...;

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

