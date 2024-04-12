Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND
Ngày đăng tuyển: 12/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 5, Tòa nhà Ricco Số 363 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

- Sắp xếp lịch hẹn, tổ chức buổi gặp gỡ khách hàng và hỗ trợ khách hàng tham quan dự án.

- Chuẩn bị hợp đồng mua bán, theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp với đội nhóm hoàn thành mục tiêu chung.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Nam/ nữ từ 23 - 30 tuổi.

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, tự tin, ham học hỏi,đam mê kinh doanh.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, bán hàng, CSKH là lợi thế, ứng viênchưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Có laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 5.000.000đ + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng lễ

- Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng lễ, tết và lương tháng 13, du lịch ...

- Chế độ phép năm.

- Data có sẵn, hỗ trợ chi phí chạy maketing, sakekit ...

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

- Nhận sự support tận tình từ các đồng nghiệp, lãnh đạo cho đến khi phát sinh giao dịch.

- Thời gian làm việc: 7h/ ngày (8h00 - 17h00, nghỉ trưa 2 tiếng, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật).

- Địa điểm làm việc: Tầng 5 tòa nhà Ricco 363 Nguyễn Hữu Thọ - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Địa điểm:

