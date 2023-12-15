Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Quốc Tế TopG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Quốc Tế TopG Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 39
- Lai Xá
- Kim Chung, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Soạn thảo, in ấn các hợp đồng và giấy tờ cần thiết, chuẩn bị tài liệu liên quan để hỗ trợ giám đốc
- Hỗ trợ giám đốc tương tác, trao đổi công việc với khách hàng của công ty
- Thực hiện các công việc biên và phiên dịch
- Thực hiện các công việc theo sự sắp xếp và phân công từ giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Tiếng Trung 4 kỹ năng tốt
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tin học văn phòng khá
Tại Công ty Cổ phần Quốc Tế TopG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty cung cấp máy tính, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ sau thử việc
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc Tế TopG Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
