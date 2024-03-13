Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty TNHH A Sóc
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK24.Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Tập hợp và kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra;
- Cân Đối Doanh thu- chi phí, phân bổ chi phí theo yêu cầu của Quản lý đề ra
- Xuất hóa đơn GTGT, hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm Misa;
- Lập báo cáo thuế định kỳ;
- Lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN hàng tháng và cuối năm;
- Hạch toán thu nhập, chi phí , khấu hao, TSCĐ, công nợ , nghiệp vụ khác...;
- Các công việc khác được TBP giao.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyển ngành kế toán, kiểm toán, tài chính...
- Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm Misa, chắc các nghiệp vụ kế toán
- Có trên 3 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp, đã tham gia quyết toán thuế
- Ưu tiên 9x, nhanh nhẹn linh hoạt, giao tiếp tốt, đã có gia đình và con cái ổn định
- Làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty TNHH A Sóc Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập từ 12-15 triệu đồng/ tháng.
- 1 năm review lương 2 lần
- Thử việc 2 tháng, 90%
- Chế độ BHXH ngay sau khi hết thử việc
- Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực;
- Phụ cấp: Theo quy chế công ty;
- Thưởng: Theo quy chế công ty và hiệu quả công việc thực tế;
- Các chế độ phúc lợi khác: Đầy đủ theo quy định của Luật lao động;
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH A Sóc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
