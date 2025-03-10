Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- AZ Sky Đjnh Công,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên ý tưởng, viết kịch bản video, content trên các nền tảng mạng social (TikTok, Facebook, YouTube).
Tương tác với người xem, xây dựng cộng đồng và tăng lượng người theo dõi kênh.
Chủ động cập nhật các xu hướng, trào lưu để nâng cao chất lượng nội dung.
Phối hợp designer lập kế hoạch hình ảnh phát triển trên cả kênh Online và Offline
Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc triển khai các chiến dịch truyền thông và marketing.
Các công việc khác theo yêu cầu của GĐ
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Khả năng lên ý tưởng, viết kịch bản và sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có khả năng bao quát và triển khai công việc
Am hiểu các thuật toán và chính sách của TikTok, Facebook, YouTube.
Có khả năng dựng, chỉnh sửa video cơ bản
Khả năng lên ý tưởng, viết kịch bản và sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có khả năng bao quát và triển khai công việc
Am hiểu các thuật toán và chính sách của TikTok, Facebook, YouTube.
Có khả năng dựng, chỉnh sửa video cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 -12.000.000 + thưởng
Đầy đủ các chế độ: thưởng lễ tết, tháng 13, liên hoan, nghỉ phép… theo quy định
Thời gian làm việc:
Thứ Hai – Thứ sáu: 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa 12h-13h30)
Thứ 7 làm cách tuần : 9h00 - 18h00
Nhiều cơ hội thăng tiến
Tăng lương theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc đạt được.
Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.
Được tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên
Đầy đủ các chế độ: thưởng lễ tết, tháng 13, liên hoan, nghỉ phép… theo quy định
Thời gian làm việc:
Thứ Hai – Thứ sáu: 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa 12h-13h30)
Thứ 7 làm cách tuần : 9h00 - 18h00
Nhiều cơ hội thăng tiến
Tăng lương theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc đạt được.
Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.
Được tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI