Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - AZ Sky Đjnh Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, viết kịch bản video, content trên các nền tảng mạng social (TikTok, Facebook, YouTube).

Tương tác với người xem, xây dựng cộng đồng và tăng lượng người theo dõi kênh.

Chủ động cập nhật các xu hướng, trào lưu để nâng cao chất lượng nội dung.

Phối hợp designer lập kế hoạch hình ảnh phát triển trên cả kênh Online và Offline

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc triển khai các chiến dịch truyền thông và marketing.

Các công việc khác theo yêu cầu của GĐ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Khả năng lên ý tưởng, viết kịch bản và sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có khả năng bao quát và triển khai công việc

Am hiểu các thuật toán và chính sách của TikTok, Facebook, YouTube.

Có khả năng dựng, chỉnh sửa video cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 -12.000.000 + thưởng

Đầy đủ các chế độ: thưởng lễ tết, tháng 13, liên hoan, nghỉ phép… theo quy định

Thời gian làm việc:

Thứ Hai – Thứ sáu: 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa 12h-13h30)

Thứ 7 làm cách tuần : 9h00 - 18h00

Nhiều cơ hội thăng tiến

Tăng lương theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc đạt được.

Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.

Được tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin