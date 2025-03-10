Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vinaseco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu Đô Thị Xa La, Phúc La,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng, xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Liên hệ, giới thiệu, tư vấn sản phẩm, kết nối với khách hàng tiềm năng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về sản phẩm, giá cả, hợp đồng.

Tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong đơn hàng trước và sau bán hàng.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh.

Một số công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật

Độ tuổi: 22 – 30.

Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo chuyên môn. Có kinh nghiệm sale./chăm sóc khách hàng là lợi thế.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ cơ bản.

Khả năng giao tiếp, đàm phán; khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Vinaseco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-10 triệu (Lương cứng cố định) + phụ cấp. Thử việc 100% lương.

Phúc lợi

Sau 2 tháng thử việc, được đóng bảo hiểm XH. Công ty hỗ trợ 100% bảo hiểm.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Chế độ ốm đau, hiếu, hỉ theo quy định công ty

Nghỉ mát: 1 năm 1 đến 2 lần.

Ngày phép: 12 ngày phép/ năm.

Xét thưởng quý, thưởng năm, thưởng các dịp lễ.

Thưởng nóng cho những ý tưởng, cải tiến tốt trong công việc

Công ty tổ chức và tặng quà sinh nhật cho nhân viên theo tháng. Quà tết Âm lịch cho nhân viên và gia đình.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinaseco Việt Nam

