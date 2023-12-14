Tuyển Kinh doanh/Bán hàng MISA JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại MISA JSC
Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà ngân hàng Công đoàn Việt Nam, số 6, ngõ 82, phố Dịch vọng Hậu, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 25 Triệu
- Tìm hiểu và tư vấn giải pháp phần mềm cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ phần mềm (100% data đã có nhu cầu được cung cấp từ bộ phận marketing, tỷ lệ chốt đơn cao)
- Demo giải pháp phù hợp, đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng
- Chuyển giao sản phẩm, hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai sử dụng
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: từ 22- 32 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán,...
- Có kiến thức về nguyên lý kế toán, kế toán tài chính
- Các kỹ năng: giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt
- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm kinh doanh. Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales
Tại MISA JSC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập upto 25.000.000++ bao gồm: Lương cứng từ 7.000.000 + Thưởng doanh số không giới hạn
- Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc + phụ cấp điện thoại 300.000đ/tháng
- Định kỳ review điều chỉnh tăng lương cứng 2 lần/năm (cố định vào tháng 4 và tháng 10)
- Được cấp chữ ký số từ xa MISA Esign ngay từ khi gia nhập công ty
- Sau 6 tháng có cơ hội trở thành quản lý/chuyên gia với lộ trình rõ ràng - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi
- Huấn luyện “Hổ tướng”: chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành Chiến tướng tinh nhuệ
- Giải thưởng “Gấu vàng: nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc nhất
- Gói chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Medlatec, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích, chương trình teambuilding, du lịch định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MISA JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI