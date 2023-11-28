Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CP ĐTXD VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CP ĐTXD VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Triển khai bản vẽ thi công và gia công: bản vẽ biện pháp thi công, kết cấu shopdrawing, đảm bảo tất cả các thiết kế đã tối ưu hóa phù hợp với thực tiễn kỹ thuật và ngân sách.… theo quy định công ty theo chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.
- Tính toán khối lượng. Triển khai thực hiện bản vẽ thi công theo kế hoạch và yêu cầu thực tế.
- Triển khai và phổ biến các yêu cầu kỹ thuật
- Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn theo chỉ đạo của Cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học ngành xây dựng.
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí họa viên hoặc vẽ shop drawing dự án dân dụng công nghiệp.
- Có khả năng vẽ tốt, triển khai bản vẽ chi tiết mặt bằng (2D/3D), mặt cắt, sơ đồ nguyên lý.
Tại CÔNG TY CP ĐTXD VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ Thì Được Hưởng Những Gì
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Linh hoạt, nhạy bén trong xử lý tình huống
- Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật như: Sap hoặc Staad pro, Autocad, Work, Exel. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
ỨNG VIÊN CÓ THỂ ĐI CÔNG TÁC
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐTXD VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
