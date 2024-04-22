[Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai] CÔNG TY TNHH TM & ĐT XNK ĐẠI HƯNG Trình Dược Viên OTC 10 người Toàn thời gian cố định lương Từ 10 triệu đến 15 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TM & ĐT XNK ĐẠI HƯNG
- Hồ Chí Minh
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Bình Dương
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận địa bàn, chăm sóc khách hàng và mở rộng độ phủ : kênh OTC hoặc kênh ETC
Chào sản phẩm: thuốc, thực phẩm chức năng và tư vấn chương trình bán hàng hiệu quả đến khách hàng
Tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của khách hàng
Hoàn thành chỉ tiêu được giao
Báo cáo theo yêu cầu
Địa bàn tuyển dụng : TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Miền tây
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 6 tháng kinh nghiệm TDV hoặc Nhân viên kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm thị trường
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, có thể làm việc full-time
Siêng năng, chịu khó, chủ động, trách nhiệm
Năng động, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH TM & ĐT XNK ĐẠI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao (từ 10-15 triệu)
Data địa bàn sẵn có
Tham gia đầy đủ quyền lợi theo luật
Thưởng lương tháng 13, thưởng quý, thưởng năng suất, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,..
Được đào tạo và phát triển chuyên môn
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & ĐT XNK ĐẠI HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI