Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà ITD, số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát, thiết kế kỹ thuật của bộ phận kỹ thuật – Presales, theo sự phân công của cấp trên trực tiếp hoặc Ban giám đốc.
Thuyết minh giải pháp
Danh mục thiết bị và phần mềm
Bản vẽ mô tả giải pháp
Biện pháp thi công.
Thực hiện các tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ thầu.
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, ứng dụng các khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, thiết bị/ vật tư mới.
Xây dựng các tài liệu kỹ thuật giới thiệu sản phẩm, giải pháp, dịch vụ viễn thông – CNTT.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong quá trình thiết kế và triển khai dự án.
Đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình của bộ phận để các hoạt động đạt hiệu quả cao.
Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện việc triển khai dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & kiến thức
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện – điện tử, Tự động hóa, Viễn thông.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Có kiến thức về các hệ thống mạng, ELV, phần cứng máy tính
Có kinh nghiệm thiết kế một trong các hệ thống tích hợp, ELV, ME, mạng, phần cứng máy tính, quang báo, v.v…
ƯU TIÊN ứng viên có các chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc và am hiểu các sản phẩm, giải pháp của các công ty như Microsoft, VMware, Cisco, Dell, HPE, Aruba ….
Kỹ năng
Khả năng viết tài liệu kỹ thuật chuyên ngành;
Khả năng sắp xếp lên kế hoạch công việc cá nhân;
Auto cad, microsoft office, ms project, ms visio, mind map;
Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết tài liệu);
Khác
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, làm việc theo nhóm hoặc độc lập
Năng động, linh hoạt, trẻ trung và thân thiện, chịu khó học hỏi và chia sẽ kiến thức.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00- 17:00)
Thu nhập theo thỏa thuận, đảm bảo thu hút so với thị trường
Được tiếp cận với sản phẩm/ giải pháp mới với công nghệ hiện đại.
Công ty có ngân sách dành riêng cho cá nhân học tập, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

