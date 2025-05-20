Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14/2B, Đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện việc chăm sóc khách hàng để duy trì và phát triển nguồn khách hàng có sẵn của công ty (chủ động liên hệ với khách hàng qua điện thoại, e-mail, các ứng dụng trao đổi thông tin phổ cập khác).

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm phù hợp của công ty tới khách hàng.

Thực hiện các công việc báo giá, xử lý đơn hàng.

Làm việc với các bộ phận liên quan (kỹ thuật, sales, kế toán, ,..) để triển khai hiệu quả công việc

Gặp gỡ khách hàng khi cần cùng những bộ phận khác (kỹ thuật, sales...) của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường Kinh tế, Kỹ thuật

Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, chịu được áp lực công việc, đi lại.

Có kỹ năng phối hợp công việc, kỹ năng quản lý và báo cáo công việc.

Thành thạo excel, email, các công cụ tìm kiếm internet.

Độ tuổi: từ 22-30 tuổi.

Ưu tiên các ứng viên: + Có kinh nghiệm vị trí Sales Admin, CS với các khách hàng tại các Khu công nghiệp, Nhà máy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ Thì Được Hưởng Những Gì

FULL TIME: Lương từ 8- 11 triệu + % doanh số hấp dẫn (theo quy định công ty)

Xét tăng lương theo năng lực làm việc.

Được đóng BHYT, BHXH, nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định của luật lao động.

Đi du lịch theo quy định của công ty.

Thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.