Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG UNIFICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG UNIFICO
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG UNIFICO

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG UNIFICO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 đường số 5 , KHu Đô Thị Vạn Phúc, p. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra bản vẽ, triển khai, giám sát các hạng mục thi công M&E; triển khai bản vẽ thi công và bóc tách khối lượng vật tư thiết bị;
2. Giám sát các nhà thầu phụ và nghiệm thu với nhà thầu phụ;
3. Nghiệm thu hạng mục M&E với tư vấn giám sát, Chủ đầu tư;
4. Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu với tư vấn giám sát, Chủ đầu tư;
5. Phối hợp với các bộ phận liên quan cùng tiến hành kiểm tra, hoàn thành thủ tục nghiệm thu, bàn giao hoặc bảo hành cho khách hàng hệ thống.
6. Triển khai lắp đặt, kiểm tra vận hành chạy thử và bàn giao hệ thống
7. Báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của người phụ trách: chính xác, kịp thời

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nhiệt Lạnh (HVAC);
2. Có kiến thức về Giám sát thi công;
3. Có kinh nghiệm về T&C, kiểm tra lắp đặt chạy thử.
4. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong nghề;
5. Có hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy định của Pháp luật về Quản lý xây dựng và thi công cơ điện;
6. Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe;
7. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục;
8. Kỹ năng giải quyết vấn đề;
9. Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao.
10. Có thể đi công tác theo dự án.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG UNIFICO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo, đào tạo phát triển bản thân
2. Thu nhập 12-18 triệu / tháng
3. Thưởng hiệu quả công việc tháng (10% lương cho cán bộ xuất sắc)
4. Thưởng tháng lương 13
5. Thưởng hiệu quả thực hiện dự án
6. Hàng năm định kỳ xem xét tăng lương
7. Đi du lịch và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
8. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG UNIFICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG UNIFICO

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG UNIFICO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 232/4 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

