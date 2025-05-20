Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SKY LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5, Sunrise Riverside Nhà bè, xã Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Không yêu cầu phải đi thị trường, không áp KPI

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, kiểm tra hồ sơ dự án và lên báo giá sản phẩm phù hợp

- Nắm rõ thông tin sản phẩm của công ty, tư vấn sản phẩm và giải pháp cho khách hàng

- Trao đổi tương tác với khách hàng trong quá trình báo giá

- Theo dõi thông tin dự án trong thời gian tham gia đấu thầu

- Theo dõi và quản lí chung trong quá trình triển khai dự án cho đến khi dự án hoàn thành (thi công, công nợ, hợp đồng, hồ sơ,...)

- Chủ động tương tác, giải quyết công việc vướng mắc của Khách hàng và nội bộ công ty

- Thực hiện đệ trình hồ sơ của dự án ở giai đoạn trước thi công

- Lập báo cáo hàng tuần về công việc, thông tin dự án

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu từ sale

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 6 tháng – 1 năm

- Kỹ năng: giao tiếp tốt, sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề, chủ động và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Độ tuổi ứng viên từ năm 1994->2001 (đã tốt nghiệp ra trường/có thể đi làm fulltime)

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có Laptop cá nhân

- Ưu tiên: Tiếng Anh, biết sử dụng CAD, tốt nghiệp cử nhân các trường kỹ thuật và kinh tế, đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY LINK Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội làm việc với môi trường nước ngoài; được đào tạo kinh doanh dự án từ các chuyên gia của Hà Lan, Bỉ và Việt Nam

- Được tiếp nhận thị phần, tệp khách hàng hiện hữu của công ty

- Chế độ hợp đồng lao động, bảo hiểm đầy đủ, phép năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo luật và Quy chế lao động của công ty;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân;

- Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn, từ 10-14 triệu, tùy theo năng lực ứng viên có thể cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY LINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin