Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng tiềm năng.
- Tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu tư vấn phần mềm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Demo hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng hoặc từ xa giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm.
- Đàm phán, chốt hợp đồng
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
- Theo dõi hợp đồng, chăm sóc khách hàng thuộc sự quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Nữ tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên (Ưu tiên Nữ)
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales/Telesales.
- Thích ứng nhanh với công việc, năng động, nhiệt huyết, trung thực.
- Đam mê kinh doanh
- Kỹ năng diễn đạt, trao đổi với khách hàng tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Lương cơ bản + Hoa hồng theo doanh số
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân
- Làm việc giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 tuần chẵn
- Du lịch hàng năm
- BHXH, BHYT, BHTN, và các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI