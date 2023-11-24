Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Demo hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng hoặc từ xa giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm.

- Thích ứng nhanh với công việc, năng động, nhiệt huyết, trung thực.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales/Telesales.

- Mức lương: Lương cơ bản + Hoa hồng theo doanh số

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân

- Làm việc giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 tuần chẵn

- Du lịch hàng năm

- BHXH, BHYT, BHTN, và các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.