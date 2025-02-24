Tuyển Nhân viên kinh doanh GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
- An Giang:
- Lương thưởng cạnh tranh, cam kết lương tháng 13
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI
- Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến
- Tham gia Teambuilding, Company Trip, Year End Party và nhiều sự kiện khác
- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
- Các chế độ hấp dẫn khác theo quy định của công ty, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển hệ thống đại lý khu vực:
Khảo sát, tìm kiếm và đánh giá các đại lý tiềm năng.
Thương thảo và ký kết hợp đồng đại lý.
- Chăm sóc & hỗ trợ đại lý:
Triển khai các chương trình bán hàng, hướng dẫn, tư vấn chính sách.
Hỗ trợ đại lý về công cụ, dụng cụ kinh doanh.
Giải quyết khiếu nại và đảm bảo quyền lợi cho đại lý.
- Quản lý & mở rộng thị trường:
Mở rộng kênh phân phối, đề xuất thiết lập các điểm bán lẻ.
Thu thập thông tin thị trường, phân tích sản phẩm đối thủ.
Xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh khác nhau.
- Một số công việc được phân công.
- Địa điểm làm việc: khu vực Mekong
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Chịu khó di chuyển và công tác.
- Hòa đồng, trách nhiệm cao, tận tâm với khách hàng.
- Có khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hợp lý.
- Khả năng thúc đẩy doanh số, mở rộng thị trường
Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
