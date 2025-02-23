Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang ...và 3 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo công việc theo quy định của công ty.

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng

Tiếp xúc với khách hàng đại lý cấp 2: tìm hiểu, phân tích và giới thiệu tư vấn sản phẩm của công ty, chăm sóc khách hàng.

Chịu trách nhiệm về doanh số và công nợ..

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng, Đại học tất cả các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Nông học, Trồng trọt, Khoa học cây trồng, Quản trị kinh doanh, Marketing,…

Yêu thích công việc đi thị trường.

Năng động, chăm chỉ, trung thực, có khả năng giao tiếp tốt,…

Tại CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn (thu nhập 10 - 20 triệu)

Thưởng % doanh số, thưởng tháng 13, thưởng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước.

Chế độ du lịch hằng năm tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin