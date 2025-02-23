Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp:
- Đồng Tháp
- An Giang
- Kiên Giang ...và 3 địa điểm khác, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo công việc theo quy định của công ty.
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng
Tiếp xúc với khách hàng đại lý cấp 2: tìm hiểu, phân tích và giới thiệu tư vấn sản phẩm của công ty, chăm sóc khách hàng.
Chịu trách nhiệm về doanh số và công nợ..
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao đẳng, Đại học tất cả các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Nông học, Trồng trọt, Khoa học cây trồng, Quản trị kinh doanh, Marketing,…
Yêu thích công việc đi thị trường.
Năng động, chăm chỉ, trung thực, có khả năng giao tiếp tốt,…
Yêu thích công việc đi thị trường.
Năng động, chăm chỉ, trung thực, có khả năng giao tiếp tốt,…
Tại CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn (thu nhập 10 - 20 triệu)
Thưởng % doanh số, thưởng tháng 13, thưởng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước.
Chế độ du lịch hằng năm tại Công ty.
Thưởng % doanh số, thưởng tháng 13, thưởng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước.
Chế độ du lịch hằng năm tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI