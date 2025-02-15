Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty BIM Group Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập 900 - 1,150 USD

- Thực hiện công tác khảo sát mặt bằng, hiện trạng thực tế.

- Triển khai bản vẽ Shopdrawing theo bản vẽ thiết kế, phối hợp hoàn thiện bản vẽ combine các hệ thống liên quan (kết cấu, kiến trúc, nội thất,…) tại dự án.

- Kiểm tra, giải quyết vướng mắc trên công trường, điều phối và giám sát quá trình thực hiện công việc của công nhân trên công trường, nghiệm thu các công việc hoàn thành.

- Kiểm tra nội dung và số lượng bản vẽ để đảm bảo các tính toán chính xác cho thi công.

- Lập kế hoạch và sắp xếp khu vực thi công hiệu quả nhất sao cho đáp ứng được tiến độ đã đề ra.

- Nghiệm thu lắp đặt hệ thống với Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát.

- Thực hiện việc kiểm soát chất lượng và các vấn đề an toàn trên công trường để đảm bảo rằng các quy định được tuân thủ đầy đủ.

- Báo cáo các khó khăn kỹ thuật đột xuất và các vấn đề khác có thể xảy ra cho Chỉ huy trưởng công trường/ Giám đốc dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.