Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty BIM Group Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập 900 - 1,150 USD

Công Ty BIM Group Kiên Giang
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty BIM Group Kiên Giang

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang

Mức lương
900 - 1,150 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Đường Bào, Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 900 - 1,150 USD

- Thực hiện công tác khảo sát mặt bằng, hiện trạng thực tế.
- Triển khai bản vẽ Shopdrawing theo bản vẽ thiết kế, phối hợp hoàn thiện bản vẽ combine các hệ thống liên quan (kết cấu, kiến trúc, nội thất,…) tại dự án.
- Kiểm tra, giải quyết vướng mắc trên công trường, điều phối và giám sát quá trình thực hiện công việc của công nhân trên công trường, nghiệm thu các công việc hoàn thành.
- Kiểm tra nội dung và số lượng bản vẽ để đảm bảo các tính toán chính xác cho thi công.
- Lập kế hoạch và sắp xếp khu vực thi công hiệu quả nhất sao cho đáp ứng được tiến độ đã đề ra.
- Nghiệm thu lắp đặt hệ thống với Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát.
- Thực hiện việc kiểm soát chất lượng và các vấn đề an toàn trên công trường để đảm bảo rằng các quy định được tuân thủ đầy đủ.
- Báo cáo các khó khăn kỹ thuật đột xuất và các vấn đề khác có thể xảy ra cho Chỉ huy trưởng công trường/ Giám đốc dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 900 - 1,150 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Cơ điện.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai bản vẽ Shopdrawing hệ Điều hòa không khí, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các Dự án là Resort/Hotel 5 sao trở lên (ít nhất là 1 công trình).

Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Căn-tin
- Hỗ trợ chỗ ở. - Hỗ trợ ăn 2 buổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty BIM Group Kiên Giang

Công Ty BIM Group Kiên Giang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

