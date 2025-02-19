Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty TNHH Design And Construction Associates
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm tra bản vẽ và tư vấn phương án, biện pháp thi công.
Lập tiến độ dự án.
Triển khai và quản lý công việc nhà thầu.
Thực hiện tổ chức công trường (Nội quy, sắp xếp công trình gọn gàng, an toàn).
Điều phối, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ dự án.
Kiểm tra tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm tại xưởng.
Đại diện công ty làm việc trực tiếp với Khách hàng giải quyết tất cả các vướng mắc, phát sinh trên công trường.
Phối hợp làm việc cùng các bộ phận có liên quan, giải quyết các vướng mắc, điều chỉnh trên công trường.
Thực hiện công tác nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc với Khách hàng và nhà thầu.
Thành lập, hướng dẫn, đào tạo đội ngũ kỹ thuật mới kế cận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khoảng 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCAD và các phần mềm hỗ trợ khác
Có thể đi công tác Tỉnh
Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một điểm cộng.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và teamwork tốt, đam mê với công việc.
Tại Công Ty TNHH Design And Construction Associates Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Pháp luật
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo chính sách công ty, review lương định kỳ hằng năm
Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn, nâng cao trình độ
Làm việc trong môi trường của Nhật chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Design And Construction Associates
